Covid: via libera alle cure domiciliari con antivirali e anticorpi. Ecco come richiederle

Via libera in Calabria alle cure domiciliari con antivirali e anticorpi monoclonali per le persone affette da Covid-19.

A tal proposito, la Regione Calabria, su iniziativa del Dipartimento Salute della Cittadella, ha messo a punto un vademecum, rivolto a tutta la popolazione residente nel territorio regionale, da seguire per accedere ai nuovi trattamenti terapeutici, evitando il ricovero in ospedale.

Dunque – secondo quanto precisano dalla regione - attraverso la somministrazione di antivirali in compresse e anticorpi monoclonali, disponibili dietro prescrizione medica, si può essere curati anche a casa e bastano poche ma fondamentali indicazioni.

Come fare?

Il primo passo da compiere è quello di contattare il proprio medico di medicina generale o l‘unità speciale di continuità assistenziale (Usca), che darà tempestivamente le prime informazioni utili.

Il medico di medicina generale o il medico dell’Usca dell’Azienda sanitaria provinciale di riferimento compilerà una scheda di pre-arruolamento e fisserà un appuntamento presso il centro abilitato più vicino all’abitazione del paziente.

Presso i centri abilitati alla prescrizione si provvederà a visitare il paziente positivo - che potrà recarsi in questi presidi con la propria auto, anche accompagnato - e sulla base delle condizioni di salute verrà deciso se prescrivere gli antivirali in compresse o somministrare gli anticorpi monoclonali.

Si ricorda che gli antivirali e gli anticorpi monoclonali servono a curare precocemente il Covid nei soggetti a rischio, prima che la malattia possa degenerare e dunque aggravarsi.