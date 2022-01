Botricello. Poca sicurezza sul cantiere delle “Case Rosse”: bloccati i lavori

Assenza di sistemi di protezione contro le cadute, omessa recinzione del cantiere e mancanza di “andatoie”. Sono queste alcune delle irregolarità riscontrate dai Carabinieri di Botricello e dal personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catanzaro durante un controllo ad un cantiere per la messa in sicurezza del territorio mediante regolazione della portata del torrente di fosso “Case Rosse” in località Marina di Bruni.

Per le sopra citate violazioni, i Carabinieri hanno dovuto sospendere parzialmente le attività nel cantiere in attesa degli adempimenti prescritti, oltre ad elevare sanzioni per un importo totale pari a più di 7 mila euro alla ditta appaltate ed esecutrice delle opere commissionate dal Comune di Botricello.