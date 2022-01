Tentato omicidio a Mirto Crosia, allevatore ferito a colpi di fucile

Un allevatore 50enne, V.M.R., è stato ferito nel corso di una agguato a avvenuto intorno alle 7 di questa sera a Mirto Crosia, comune sullo ionio cosentino.

L’uomo è stato attinto da colpi d’arma da fuoco - da quanto appreso almeno due - ad un braccio e una volta soccorso è stato curato dei medici del pronto soccorso dell’ospedale di Rossano e non versa in pericolo di vita.

Il fatto è avvenuto in un’area di campagna di Crosia, nei pressi del fiume Trionto. La vittima stava lavorando in un terreno di sua proprietà quando è stato avvicinato da due persone, una delle quali ha fatto fuoco con un fucile.

A ritrovare il 50enne sono stati i familiari che lo hanno raggiunto nel terreno dopo essersi allarmati per il fatto che non aveva fatto rientro a casa. Soccorso l’allevatore è stato poi traportato in ambulanza al “Nicola Giannettasio” dove è attualmente ricoverato.



Sull’accaduto hanno avviato le indagini i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano a cui spetterà ricostruire la dinamica della sparatoria e risalire al movente.