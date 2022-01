Gioia Tauro. Fuga di gas scatena incendio in uno stabile abitato da migranti: sfiorata la tragedia

Una fuga di gas ha fatto sfiorare la tragedia nel pomeriggio di oggi nel quartiere Monacelli di Gioia Tauro, nel reggino. La fuoriuscita di gas si è registrata in un immobile privato abitato da un gruppo di extracomunitari.

Nel giro di pochi attimi nell’abitazione sono divampate le fiamme e gli stessi migranti hanno provato a domare l’incendio prima di fuggire e mettersi in salvo. Sul posto sono intervenuti Vigili del Fuoco di Polistena che hanno domato il rogo e messo in sicurezza l’immobile evitato conseguenze peggiori.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, Polizia di Stato e la Polizia Municipale che hanno avviato mirate indagini per ricostruire la dinamica dei fatti ed hanno identificato alcuni dei migranti che occupavano lo stabile. Altri migranti, invece, si sono messi in fuga all’arrivo delle forze dell’ordine. Accertamenti in corso circa la regolarità del contratto di fitto.