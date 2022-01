Viabilità: 160 mila euro per una nuova arteria tra Capo Rizzuto e Capo Bianco

E’ arrivato alla fase dell’assegnazione dei lavori il progetto inerente la nuova strada in località Capo Bianco, un importante arteria per la viabilità nel comune di Isola e per la messa in sicurezza della frazione di Capo Rizzuto.

Nello specifico il progetto prevede la realizzazione di una nuova strada di collegamento tra la Strada Provinciale 45 e Via Capo Bianco, necessaria per smaltire il traffico durante la stagione estiva, creare una nuova via d’uscita e dunque mettere in maggiore sicurezza la frazione. L’investimento totale del progetto è di 160 mila euro con risorse derivanti da Royalties Anno 2018, annualità di estrazione 2017. Un lavoro fortemente voluto dal Sindaco Maria Grazia Vittimberga che aveva già visto la sua fase di approvazione esecutiva il 28 dicembre attraverso una Delibera di Giunta: “Si tratta di un progetto importante che ha l’obiettivo di mettere in sicurezza e migliorare la viabilità nella frazione di Capo Rizzuto e al contempo valorizzarla, con la realizzazione di una nuova e fondamentale arteria di collegamento. Tra i nostri obiettivi – continua il Sindaco - c’è quello di migliorare la viabilità di tutto il territorio comunale con un occhio particolare rivolto alle zone turistiche, chi visita il nostro territorio deve avere la voglia di tornarci e spingere altri a visitarci ed è solo creando progetti ed investendo fondi che possiamo crescere”.