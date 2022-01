Cassano: accordo di contitolarità videosorveglianza Comune-Carabinieri-Gdf

Con la firma del sindaco Gianni Papasso, del Tenente Colonello Giuseppe Maniglio della Guardia di Finanza – Gruppo Sibari, del Capitano Michele Ornelli, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Cassano All’Ionio e di Anna Maria Aiello, Comandante della Polizia Locale, che ha avuto luogo nel salone di rappresentanza del Palazzo di Città, è stato formalizzato l’accordo che prevede la contitolarità dell’Impianto di Videosorveglianza, in base al quale, le Forze dell’Ordine in questione, già dotate di postazioni di videosorveglianza presso le proprie sale operative, con propri addetti, autonomamente, laddove necessario, potranno visionare i dati registrati in tempo reale oppure registrati, in differita, scaricando i filmati di interesse.

Nell’occasione, ciascun rappresentante delle forze dell’ordine hanno ricevuto, in busta chiusa, le credenziali d’accesso al sistema. Presenti all’appuntamento Giacinto Giannicola, quale direttore dei lavori, responsabile della sicurezza e collaudatore dell’opera, il Rup, Antonio Iannicelli, il presidente del consiglio comunale, Lino Notaristefano, assessori, consiglieri comunali e funzionari dell’ente.

In apertura dei lavori, Antonio Trapasso, rappresentante della SINAPSYS srl, società del Gruppo Maggioli, appaltatrice dei lavori, insieme al collaboratore tecnico Simone Giubilo, ha illustrato i particolari della rete di videosorveglianza installata sul territorio comunale, dal Capoluogo, a Lauropoli, Doria, Sibari, Marina e Laghi di Sibari, che, in particolare, consta di 58 siti e 163 telecamere IP di contesto ad alta risoluzione di funzionalità smart.

A seguire, è intervenuto il primo cittadino. “Con la sottoscrizione dell’accordo - ha riferito il sindaco Gianni Papasso - il Comune di Cassano All’Ionio, ha nostro inteso rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio comunale. Il regolamento comunale di gestione del sistema integrato di videosorveglianza - ha aggiunto - prevedeva, infatti, che il Comune, al fine di un utilizzo coordinato, congiunto e organizzato del sistema, fosse disponibile e favorevole alla stipula di specifici protocolli per l’utilizzo interforze della videosorveglianza ed ecco perché, oltre ai vigili urbani, vi avranno accesso Carabinieri e Guardia di Finanza.”

Il Progetto Esecutivo, inserito nel Piano triennale delle Opere Pubbliche 2018/2020, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale ha previsto un importo complessivo di € 426.958,10 di cui, € 366.958,10 a carico del finanziamento ministeriale e € 60.000,00 quale ulteriore cofinanziamento a carico del Comune.

Nel suo intervento, il sindaco Papasso, ha anticipato che seguirà anche un secondo intervento per implementare e completare la rete di videosorveglianza sul vasto comprensorio comunale.

Il relativo Progetto di fattibilità prevede l’importo complessivo di euro 400.000,00 di cui € 350.000,00 a carico del Ministero dell’Interno e € 50.000,00 quale ulteriore cofinanziamento a carico del Comune.

Il sindaco, ha, infine ricordato che “in data 10.12.2021 con la Prefettura di Cosenza è stato firmato il Patto per l’attuazione della sicurezza urbana e che si è in attesa dell’approvazione del progetto da parte del Ministero dell’Interno”.

Dal canto loro, sia il Comandante Maniglio, del Gruppo Sibari delle Fiamme Gialle, sia il Capitano Ornelli della Compagnia dei Carabinieri di Cassano, hanno plaudito all’iniziativa dell’amministrazione comunale che contribuirà a sostenere ulteriormente l’azione di prevenzione controllo e repressione dei reati condotta dalle forze dell’ordine sul territorio di riferimento.

A sua volta, l’Architetto Aiello, ha sottolineato il sinergico e proficuo rapporto di collaborazione intessuto tra la Polizia Locale con le forze dell’ordine presenti al tavolo. Dopo la consegna delle credenziali di accesso al sistema, da parte del segretario generale del comune, Ciriaco Di Talia, al Colonnello Maniglio, al Capitano Ornelli e all’Architetto Aiello, è seguita l’inaugurazione della sala operativa della Polizia Locale e una visita alle apparecchiature di videosorveglianza, ivi installate.