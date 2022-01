Covid. Nuovo balzo dei contagi (+1.256) e 15 morti in 24 ore

In Calabria tornano ad aumentare i casi ma anche i tamponi. Una situazione che abbiamo imparato a conoscere e che, dopo il consueto calo del lunedì – ieri 776 casi - (LEGGI), vede presentarsi quello che possiamo definire come il consueto aumento del martedì. Sono infatti 1.256 i nuovi casi, riscontrati però da 11.681 tamponi processati nelle ultime 24 ore.

La nota più dolente della giornata odierna è che sono state registrate altri 15 morti, di cui 6 a Reggio Calabria, 4 a Crotone, 3 a Cosenza e 2 Vibo Valentia. Ad oggi le vittime accertate da o per il Coronavirus nella nostra regione sono 1.816 mentre le persone contagiate 161.518.

Oggi la maggior parte dei positivi si registra nella provincia di Vibo Valentia (+334), seguono Catanzaro (+332), Reggio Calabria (+315), Crotone (+147), Cosenza (+128). Nessun caso viene invece segnalato da altra Regione o Stato.

Sul fronte delle ospedalizzazioni, nelle ultime ore si allenta leggermente la pressione nei reparti Covid dove si trovano in tutto 430 pazienti (-5), solo nel Cosentino sono stati registrati 6 ricoveri e negli altri ospedali 11 dimissioni solo oggi. Aumentano di due unità invece i posti letto in terapie intensiva che diventano in tutto 35 con due nuovi ricoveri a Catanzaro.

Cala il numero delle persone in isolamento domiciliare che sono 40.630 (-225) come diminuiscono anche gli attualmente positivi 41.095 (-228). I guariti di oggi sono invece 1.469, per un totale di 118.607 persone che sono uscite dall’incubo del Covid-19.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi al covid salgono a 62.717 (+315), mentre i casi attivi sono 12.161. Di questi: 11.981 in isolamento, 167 in reparto e 13 in rianimazione. Complessivamente, sono 50.023 i guariti e 533 i morti (+6).

Nel Cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 41.497 (+128), mentre i casi attivi sono 9.998. Di questi, 9.855 sono in isolamento, 134 in reparto e 9 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 30.705guariti, 794 deceduti (+3).

Nel Catanzarese i contagi accertati finora sono 21.907 (+332), mentre i casi attivi sono 6.373. Di questi, 6.278 in isolamento, 83 in reparto e 12 in rianimazione. Complessivamente, sono 15.342 guariti, 192 deceduti.

Nel Vibonese i casi covid sono ad oggi 18.777 (+334) mentre gli attivi sono 9.186. Di questi: 9.167 si trovano in isolamento, 19 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 9.455 guariti, 136 deceduti (+2).

Nel Crotonese i salgono a 14.876 (+147) casi riscontrati e gli attivi sono 3.158, di cui 3.133 in isolamento domiciliare e 25 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 11.567 i guariti e 151 i deceduti (+4).

Per quanto riguarda il setting fuori regione attualmente i casi totali sono 1.515, nessuno oggi. Al momento sono 2 i pazienti ricoverati in reparto; 1 in terapia intensiva; 216 in isolamento domiciliare (+2). I guariti sono 1.512, i deceduti 10.