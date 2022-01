Controlli a Vibo e Tropea: quattro denunce e una segnalazione

Quattro denunce, una segnalazione al prefetto e sequestro di diversi quantitativi di cocaina e marijuana.

È il bilancio dei controlli effettuati dagli agenti della Questura di Vibo nel capoluogo e a Tropea.

Due persone residenti fuori regione sono stati fermate e denunciate per truffa e appropriazione indebita. Le verifiche svolte hanno permesso di scoprire che i due, già noti alle forze dell’ordine, dopo aver ricevuto il pagamento per l’acquisto di un televisore, attraverso un sito di e-commerce, si sono resi irreperibili senza consegnare la merce.

A Serra San Bruno, personale della Squadra Mobile e del Commissariato, ha denunciato un uomo del posto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in quanto trovato in casa con 6 dosi di cocaina e marijuana oltre a materiale di confezionamento.

A Vibo Valentia, inoltre, sempre a seguito di un controllo della Mobile, un ragazzo è stato trovato in possesso di 8 grammi di marijuana. È stato quindi sanzionato e segnalato al prefetto come assuntore di sostanze.

Nel corso delle attività, sono state controllate 1039 persone, di cui 643 controlli di green pass, e verificare 84 esercizi commerciali.

Nove persone e unesercizio commerciale sono stati sanzionati poiché non in linea con le attuali normative volte al contrasto della diffusione del Sars-Cov-2 e a Tropea, un cittadino è stato denunciato per sostituzione di persona per avere esibito ai poliziotti un green pass di cui non era l’effettivo titolare.