Incidente sull’A2: tir fuori strada, carico finisce sulla carreggiata

Si è riversato sull’asfalto il carico del tir uscito fuori strada sull’autostrada A2 del Mediterraneo. Ieri sera il mezzo pesante, proveniente da Sibari, è uscito dalla sede stradale all’altezza dello svincolo di Campotenese, in direzione Nord.

Per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro le barriere di protezione. Il mezzo, che trasportava prodotti alimentari, nell’impatto ha perso il carico che si è riversato in strada. L’uomo ha riportato ferite lievi.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure, i vigili del fuoco di Castrovillari che hanno messo in sicurezza mezzo e sito, i tecnici dell’Anas e gli agenti della Polstrada.

Il tratto di strada è stato chiuso per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza.