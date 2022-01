Camigliatello, ubriaco molesta dei turisti e minaccia i Carabinieri: arrestato

Un trentaduenne è stato arrestato nella serata di ieri a Camigliatello Silano dopo che, ubriaco ed in evidente stato di alterazione, ha molestato dei turisti, minacciato i Carabinieri ed aggredito un passante. Ad allertare i militari diversi residenti nonché turisti, preoccupati per la condotta del soggetto che si aggirava indisturbato per le vie del centro.

Giunti sul posto, i militari hanno cercato di dialogare con l'uomo, invitandolo a darsi una calmata per evitare ulteriori conseguenze. Ma questo, di tutta risposta, ha iniziato a minacciare i militari, prima solo verbalmente e poi con l'ausilio di un bastone in legno, lungo poco meno di un metro, che agitava in aria e che ha poi spezzato in due battendolo per terra.

Non sazio, ha poi preso di mira un ignaro passante mettendogli entrambe le mani al collo e gettandolo a terra. Situazione di potenziale pericolo che ha fatto immediatamente intervenire i militari, che hanno bloccato ed immobilizzato il soggetto prima che potesse ferire il malcapitato. Per tali motivi, l'uomo è stato arrestato e sottoposto ad obbligo di dimora.