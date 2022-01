Catanzaro, si dimette l’assessore Russo: al suo posto designato Praticò

L'assessore Danilo Russo ha rassegnato le proprie dimissioni, decisione presa di concordo con il gruppo politico di appartenenza (Catanzaro da Vivere) e confermata quest'oggi dal primo cittadino Sergio Abramo. Una scelta "concertata e condivisa" per preparare il terrento ad "un avvicendamento interno allo schieramento".

Presa atto della decisione, il sindaco ha provveduto a nominare in sua sostituzione il capogruppo in consiglio comunale Ezio Praticò, già delegato al personale. Per Danilo Russo non è un'uscita di scena, in quanto essendo il primo dei non eletti entra in consiglio comunale, proprio in sostituzione di Praticò.