Crotone, piovono ancora multe: 109 in una sola mattinata

In una giornata contraddistina dalla pioggia e da sporadiche folate di neve, a Crotone è piovuto anche altro: un sacco di multe. 109 per la precisione, come rende noto la Polizia Locale, che nei giorni scorsi aveva già elevato altre 139 sanzioni (LEGGI) annunciando nuovi controlli in città.

Detto fatto. Questa mattina gli agenti sono stati impegnati in tutta la città non lasciando scampo ai trasgressori. Nello specifico, sono stati multati in 74 per parcheggio in divieto di fermata; 13 per auto parcheggiata al di fuori dell'area indicata; 5 per veicoli parcheggiati su strisce pedonali; 5 per auto ferme in divieto di sosta; 5 per auto lasciate in prossimità di incroci; 3 per occupazione illecita di posto auto per disabili; 3 per parcheggio in zona di sosta per autobus; 1 per aver parcheggiato al centro della carreggiata.

Il controllo degli agenti prosegue dunque su più fronti, come dimostrato anche dalle operazioni condotte dal N.O.E. contro l'abbandono indiscriminato di rifiuti (LEGGI).