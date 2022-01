In Calabria nevica a bassa quota: scuole chiuse nel cosentino

Nevica anche a bassa quota in Calabria. Stamani sono stati diversi i comuni che si sono svegliati ricoperti dalla “dama bianca” grazie alla particolare ondata di freddo polare che si sta abbattendo in questi giorni in sulla nostra regione.

Nevica a San Giovanni in Fiore, nel cosentino, come a Petilia, nel crotonese, e anche in qualche comune della Presila Catanzarese, come Cerva e Sersale.

Nessun particolare disagio, al momento, è stato segnalato per quanto riguarda le arterie stradali e la circolazione. A San Giovanni in Fiore sono entrati in azioni mezzi comunali per liberare le strade dalla neve e il sindaco Rosaria Succurro ha chiuso le scuole di ogni ordine e grado a scopo cautelativo.