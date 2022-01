Screening sulla popolazione scolastica di Frascineto: 84 tamponi e nessun positivo

Su un totale di 84 test effettuati non è stata rilevata nessuna positività. È il risulto dell’attività di screening eseguita sulla popolazione scolastica di Frascineto.

Le operazioni su iniziativa dell’amministrazione comunale, sono state eseguite in collaborazione con la Misericordia di Trebisacce e da due mamme, volontarie del Gruppo Soccorritori “Aquile del Pollino. Hanno preso parte, il sindaco Angelo Catapano e il suo vice, Angelo Prioli.

“Anche questo screening – ha commentato il primo cittadino -, rappresenta una prova di efficienza e grande collaborazione fra istituzioni sanitarie e amministrazione comunale, già ampiamente sperimentata con successo per la campagna di vaccinazione su tutta la popolazione. Un ringraziamento di cuore va agli operatori sanitari della Misericordia, alle famiglie, al gruppo “Aquile del Pollino” ai nostri volontari che con pochissimo preavviso hanno organizzato e dato, con generosità, la disponibilità per rendere possibile questa ulteriore attività a tutela della salute di tutti noi ed in particolare, dei nostri ragazzi".

"È un passaggio importante – evidenzia Catapano -, che testimonia ancora una volta come la scuola e la salute dei cittadini sono al centro delle nostre iniziative e della nostra azione amministrativa. Si tratta di una iniziativa per mettere in sicurezza i nostri bambini affinché possano continuare a vivere a pieno il mondo della scuola, nonostante l’emergenza in corso, nella consapevolezza, che sapremo trovare le formule più adatte per garantire loro il pieno godimento del diritto allo studio".

"La scuola è parte fondamentale della giornata dei più piccoli e siamo pronti a garantire la massima attenzione e tutela. Abbiamo chiesto anche in questa fase - ha concluso -, piena collaborazione da parte dei genitori e delle famiglie per gestire nella massima serenità l’emergenza in corso, che dobbiamo controllare e dalla quale non ci dobbiamo far dominare.”