Abbandono incontrollato di rifiuti a Crotone: beccati degli “zozzoni” in trasferta

Decine di contravvenzioni sono fioccate nel corso dei controlli e svolti dal Nucleo Operativo Ambientale (N.O.A.) della Polizia Locale di Crotone nella scorsa settimana.

I reati contestati vanno dal mancato rispetto degli orari di conferimento dei rifiuti fino all'abbandono indiscriminato su suolo pubblico di materiali da smaltire, anche ingombranti.

Questa volta tra gli “zozzoni” beccati a Crotone, in particolare nelle zone di Poggio Pudano e nella zona di Farina e Trafinello, c’è anche gente in trasferta da altri comuni del crotonese che è stata beccata ad abbandonare latte di vernice e altro materiale da lavori edili.

I trasgressori sono stati individuati dalle fototrappole e sanzionati con la importante sanzione di 600 euro prevista dal Decreto Legislativo 152/2006.

Tra i multati di questi giorni c’è anche una donna residente nel centro città che è stata beccata a trasportare da sola un materasso per poi abbandonarlo in prossimità di alcuni cassonetti.

Molti anche i casi di persone che si fermano in orari non previsti dalle ordinanze comunali e gettano il loro sacchetto dei rifiuti quando la raccolta è già passata, contribuendo a mantenere quello stato di degrado che è facile rilevare intorno ai cassonetti.

Per evitare l’abbandono di rifiuti ingombranti, la Polizia Locale ricorda che “basta chiamare le isole ecologiche per chiedere gli orari di apertura e si possono tranquillamente lasciare i propri rifiuti ingombranti presso le stesse”.

Il N.O.A. intensificherà il proprio servizio in questa settimana, in particolare nelle zone dove vengono abbandonati rifiuti ingombranti e di vario genere e, nel caso, anche procedendo con gli operai di Akrea ad aprire le buste dei rifiuti per individuare gli autori di condotte che minano al decoro urbano della nostra città.