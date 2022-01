Incidenti a Lorica: il Consiglio Regionale esprime vicinanza alla famiglia Marcelli

“Giungano le sentite condoglianze del Consiglio regionale alla famiglia dell’ingegnere Alessandro Marcelli, responsabile degli impianti di risalita di Lorica, tragicamente deceduto sul lavoro”. Lo dice il presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, che aggiunge: “Mi associo a quanti si rivolgono alle Autorità preposte perché sia fatta piena luce sull’accaduto. E sottolineo l’urgenza che l’Italia stanzi le risorse necessarie per potenziare la sicurezza sui posti di lavoro al fine di fermare quella che il presidente Mattarella, in un suo recente messaggio al Presidente dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, ha definito ‘una ferita sociale lacerante’ che non trova soluzione ed è in continuo e drammatico aumento”.