Assaltato a Catanzaro il pullman del Palermo: nessun ferito tra i rosanero

Brutale assalto nella serata di ieri al pullman del Palermo a Catanzaro. Il mezzo si trovava in sosta con a bordo la squadra e lo staff rosanero quando due soggetti, al momento ignoti, si sono avvicinati ed hanno colpito con ferocia la fiancata con caschi e bastoni.

I due, non contenti, avrebbero poi seguito con un’auto il pullman e sono tornati a colpire una vetrata mandandola in frantumi.

Nessuno membro della squadra, in trasferta a Catanzaro in vista della gara prevista per questa sera alle 21, ha riportato fortunatamente ferite. La società rosanero si è tempestivamente rivolta alle autorità per sporgere denuncia.