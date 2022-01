Incidente lungo la Statale 107: traffico bloccato

La Strada Statale 107 è nuovamente bloccata a causa di un incidente. Lo rende noto l'Anas, intervenuta nel tardo pomeriggio di oggi all'altezza di Belvedere Spinello, nel crotonese, dove due auto si sono scontrate per motivi in fase di accertamento.

Sul posto, presenti i Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine assieme a personale sanitario. L'intento è quello di riaprire la strada quanto prima, non appena conclusi i necessari rilievi per tentare di far luce sul sinistro.