Contrasto alla processionaria, la Regione Calabria investe 4 milioni

"L’obiettivo primario è difendere le specie forestali di Pino Laricio, prezioso patrimonio della biodiversità dell’intera Calabria. Per far questo, con gli esperti del settore abbiamo individuato una serie di misure da mettere in atto celermente, partendo dalla mappatura e monitoraggio delle aree interessate, al fine di quantificare la presenza del parassita e definire le opportune contromisure". È quanto annuncia l'assessore regionale all'agricoltura Gianluca Gallo, nello spiegare l'azione messa a punto per contrastare la processionaria.

"La ragguardevole estensione del patrimonio boschivo calabrese renderà difficoltoso intervenire ovunque, per assicurare una tutela cui dovrebbero concorrere, per quanto di loro competenza, anche Comuni e privati" spiega dunque l'assessore. "Si tratta comunque di una ricchezza da preservare e per questo, col sostegno del presidente Occhiuto, abbiamo scelto di confermare l’istituzione di un fondo regionale apposito attraverso il quale finanziare le iniziative di contrasto".

Messi a disposizione 4 milioni di euro che prevedono tre linee di intervento: breve, medio e lungo periodo. "Non si tratta di intenzioni ma dei dettagli di un piano articolato già entrato nella fase attuativa: il fattore tempo è essenziale ed è importante farsi trovare pronti" conclude Gallo.