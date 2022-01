Covid, contagi in picchiata (+1.329) ma ancora molti decessi (+7)

In perfetta linea con il bollettino di ieri, in Calabria continuano a diminuire i nuovi casi da coronavirus. Nelle ultime 24 ore infatti, a fronte di 8.515 tamponi processati, sono emersi 1.329 nuovi contagi, ben al di sotto della media alla quale si è assistito nelle ultime settimane.

Una situazione che resta comunque delicata, visti gli ulteriori 7 decessi ed i 9 ricoveri registrati: attualmente sono 439 i degenti in area ordinaria e 33 in terapia intensiva. Sono invece 41.835 i casi attivi in tutta la Regione, di cui la quasi totalità in isolamento domiciliare.

Quella di Reggio Calabria rimane la provincia più colpita (+527), seguita da Catanzaro (+264), Vibo Valentia (+261), Cosenza (+146) e Crotone (+131). Non si registra alcun caso, invece, da altra regione o stato (+0). Processati 1 milione e 935.337 tamponi da inizio pandemia, con un tasso di positività che si attesta al 15,61%.

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al covid salgono a 61.954 (+527), mentre i casi attivi sono 13.364. Di questi: 13.174 in isolamento, 177 in reparto e 13 in rianimazione. Complessivamente, sono 48.066 i guariti e 524 i decessi.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 21.485 (+264), mentre i casi attivi sono 6.410. Di questi, 6.317 in isolamento, 83 in reparto e 10 in rianimazione. Complessivamente, sono 14.883 i guariti e 192 decessi.

Nel vibonese i casi covid salgono a 18.393 (+261) mentre gli attivi sono 8.830. Di questi: 8.813 si trovano in isolamento, 17 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 9.430 i guariti e 133 i deceduti.

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 41.330 (+146), mentre i casi attivi sono 10.043. Di questi, 9.903 sono in isolamento, 131 in reparto e 9 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 30.501guariti e 786 deceduti.

Nel crotonese infine i casi riscontrati salgono a 14.580 (+131) mentre gli attivi sono 2.696, di cui 2.940 in isolamento domiciliare e 29 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 11.467 i guariti e 144 i deceduti.