Fiamme nella notte a Praia a Mare, rogo in un capannone

Fiamme nella notte in località Foresta a Praia a Mare. L’incendio ha interessato un capannone e una struttura commerciale che si occupa della vendita di materiale per l’edilizia e legname di vario genere.

Il rogo sarebbe partito proprio nella parte in cui erano stoccati pezzi di legno, il materiale e il vento hanno fatto il resto.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno lavorato per alcune ore per spegnere le fiamme e poi per mettere in sicurezza l’area.

Sul luogo anche i carabinieri di Scalea e Praia a Mare che hanno avviato le indagini. Hanno infatti acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza.

Sono in corso gli accertamenti per capire se sia stato un incendio accidentale o doloso.