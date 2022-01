Tragedia alla funivia di Lorica, muore il responsabile degli impianti

Tragedia questa mattina agli impianti di risalita di Lorica, nel comune di Casali del Manco, sulla Sila cosentina. Da quanto fin qui ricostruito il direttore d’esercizio della struttura, Alessandro Marcelli, stava eseguendo un controllo di routine alla partenza delle cabine quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, sarebbe scivolato battendo violentemente la testa e morendo.

Al momento non è chiaro se Marcelli, di 58 anni, abbia avuto un malore prima di cadere. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno potuto solo constatarne il decesso, oltre ad un elisoccorso e ai vigili del fuoco di Cosenza e ai carabinieri che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Marcelli Marcelli, 58 anni, era il direttore delle infrastrutture e patrimonio delle Ferrovie della Calabria e da poco aveva assunto l’incarico di direttore di esercizio degli impianti di risalita di Lorica e Camigliatello.

In questo momento l’impianto è fermo e i vigili del fuoco stanno effettuando le operazioni di evacuazione degli operai rimasti su una cabina quando è scattato il blocco dell’impianto di risalita.

Ferrovie della Calabria si stringe alla moglie e ai due figli.

(notizia in aggiornamento)