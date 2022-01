Serie B. Monza-Reggina 1-0: Dany Nota affonda gli amaranto, altra pesante sconfitta

(Foto: Reggina 1914)

La Reggina non sa più fare punti, anche oggi è arrivata un'altra sconfitta per la squadra di Domenico Toscano, al Monza è bastato un gol del portoghese Dany Mota per superare gli amaranto, che nei 90' non hanno mai nemmeno tirato in porta. Toscano schiera i suoi con il 4-2-3-1, Turati torna titolare in porta, in difesa Loiacono e Regini, con Cionek in panchina, in attacco Montalto al posto di Galabinov. Stroppa risponde con il 3-5-2, con le novità Sampirisi al posto di Caldirola, D'Alessandro per Pedro Pereira e Valori al fianco di Mota.





di G.S.M.

Il primo tempo si apre con un faccia a faccia tra Montalto e Marrone, a contrasto dopo soli 30 secondi di gioco. La Reggina sembra iniziare con il piede giusto, al 7' Bellomo raccoglie al volo un pallone al limite dell'area, ma la palla finisce alta. Un minuto dopo, Colpani crossa dalla destra, Loiacono riesce ad anticipare Mazzitelli e sventa la minaccia.

All'11' Sampirisi scende sulla destra, crossa in area amaranto, Turati manca l'intervento e Mazzitelli raccoglie, ma il tiro finisce alto. Il Monza inizia a prendere il ritmo e costringe la Reggina a difendersi, al 22' sfrutta un errore di Adjapong e ne approfitta per ripartire, scambio tra Mota e Mazzitelli, ma il tiro finisce ampiamente a lato.

La Reggina prova a costruire, ma non riesce a concretizzare, Montalto è troppo solo in attacco e ben marcato dalla difesa brianzola. Al 37', ottima occasione per il Monza, Hetemaj perde palla nella propria trequarti, raccoglie Mota che dal limite scarica un destro potentissimo che prende in pieno la traversa, a Turati battuto.

È l'ultimo sussulto del primo tempo, non molto vivace, ma con il Monza che ha avuto l'occasione migliore con Mota.

Nessun cambio nell'intervallo, la ripresa inizia con gli stessi 22 giocatori. Subito ammonito Montalto, per un fallo su Bettella, l'attaccante amaranto non era diffidato. Al 46', sugli sviluppi di un corner, Sampirisi crossa per la testa di Carlos Augusto, Turati blocca sicuro.

Tre minuti dopo, azione simile con cross di Colpani e girata di testa di Mazzitelli, anche stavolta Turati si fa trovare pronto.

La Reggina soffre e il Monza passa in vantaggio al 51': azione di Colpani sulla destra, cross respinto corto da Adjapong, raccoglie Mazzitelli che mette in mezzo dove Mota brucia Regini e batte Turati da due passi.

Due minuti dopo, il Monza ha l'occasione per raddoppiare, D'Alessandro si invola sulla sinistra, entra in area e mette al centro per Sampirisi che, all'altezza del dischetto del rigore, manda clamorosamente alto.

Al 58' il Monza sostituisce D'Alessandro con Pedro Pereira. Un minuto dopo, Di Chiara crossa al centro per Ricci, la sua girata di testa è debole e finisce a lato.

Al 62' il Monza trova il gol del raddoppio, con Colpani che raccoglie un pallone in area, servito da Mota che sembra liberarsi di Loiacono con un fallo. Gli amaranto protestano, l'arbitro Camplone prima convalida, poi viene richiamato dalla VAR e rileva il fallo di Mota, quindi annulla il gol di Colpani.

Reggina salvata, ma anche in questa occasione la difesa si era dimostrata distratta. Al 72' punizione dalla sinistra, la Reggina prova uno schema, ma la palla finisce agli avversari.

Toscano prova ad aumentare il peso dell'attacco e al 74' sostituisce Ricci con Galabinov. Il Monza continua a tenere il pallino del gioco, al 77' Colpani si allarga a destra e crossa al centro, Turati esce e blocca facilmente.

Al 78' doppia sostituzione per il Monza, Ramirez e Ciurria al posto di Valoti e Colpani. Due minuti dopo, anche la Reggina effettua un doppio cambio, Laribi e Amione al posto di Cortinovis e Loiacono.

All'81' la Reggina protesta per un presunto fallo di mano di Marrone in area brianzola, la VAR però non conferma l'infrazione. Tra l'85' e l'86' entra Lakicevic al posto di Adjapong per la Reggina e Favilli al posto di Mota per il Monza. Il neo entrato Favilli si fa notare subito, all'87' calcia dal limite, Amione sventa il pericolo.

Nei cinque minuti di recupero non succede praticamente nulla, il Monza amministra il vantaggio, mentre la Reggina non riesce a concludere nemmeno una volta verso la porta di Di Gregorio.

La partita si chiude sul risultato di 1-0 per il Monza, che torna alla vittoria. Notte fonda per la Reggina, altra sconfitta e zona playout sempre più vicina, amaranto a tre punti dal quint'ultimo posto.

In conferenza stampa, l'allenatore amaranto Domenico Toscano è apparso rammaricato:

"L'atteggiamento del primo tempo mi è piaciuto, il primo tempo è stato equilibrato, potevamo sfruttare alcune situazioni per creare pericoli. Nella ripresa è mancata lucidità e serenità, ora dobbiamo alzare le antenne perché questo campionato può riservare sorprese. Mi aspetto qualcosa dal mercato per cambiare le caratteristiche della squadra, voglio mettere dentro un pò di gamba. I 15 gol fatti erano pochi anche per una squadra da seconda, cercare qualche elemento che possa darci qualche gol in più. Cambio modulo? Vedremo, difgficile parlarne ora. La serenità e la tranquillità di squadra e ambiente inciderà sul nostro percorso".

Toscano chiude con una riflessione:

"In settimana si è parlato troppo e male di altro, i risultati possono essere una conseguenza".

TABELLINO

Monza-Reggina 1-0 (51' Mota).

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Bettella, Marrone, Sampirisi; D'Alessandro (58' Pedro Pereira), Colpani (78' Ciurria), Mazzitelli, Barberis, Carlos Augusto; Valoti (78' Ramirez), Mota Carvalho (85' Favilli). a disposizione: Sommariva, Caldirola, Gytkjaer, Siatounis, Antov, Paletta, Molina, Vignato. Allenatore: Stroppa.

Reggina (4-2-3-1): Turati; Adjapong (85' Lakicevic), Loiacono (80' Amione), Regini, Di Chiara; Hetemaj, Crisetig; Ricci (74' Galabinov), Cortinovis (80' Laribi), Bellomo; Montalto. a disposizione: Aglietti, Micai, Cionek, Giraudo, Ejjaki, Gavioli, Denis. Allenatore: Toscano.

Ammoniti: Valoti, Bettella (M), Loiacono, Montalto, Ricci (R).