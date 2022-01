Covid in Calabria: calano i casi, ma la regione piange altre sette persone

Ancora sette decessi in Calabria. Nelle ultime 24 ore il bollettino dei morti per o con il coronavirus ha registrato tre decessi nel Reggino, due nel Cosentino e nel Crotonese.

E nell’ultima giornata i casi di Covid-19 sono 1.527, scoperti con i 9.887 tampono effettuati e processati. Dunque un calo rispetto a ieri, quando i positivi sono stati 2.212, ma con 13mila tamponi fatti (LEGGI).

Così oggi, sabato 22 gennaio, la provincia che registra più casi è sempre quella di Reggio Calabria (+735), seguono Catanzaro (+294), Vibo Valentia (+211), Crotone (+157), Crotone (+130). Mentre il setting fuori regione non registra alcun nuovo caso.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 158.157, mentre i decessi sono stati 1.782. I guariti di oggi sono 1.003, per un totale di 114.742 persone uscite dall’incubo del Covid-19. Gli attuali positivi sono in tutto 41.633 (+517).

Dieci posti letto occupati in meno in Calabria, perché i pazienti ricoverati nei reparti ordinari sono 430 (-10), e rimane stabile il numero di ricoveri in terapia intensiva: 34. In isolamento domiciliare si trovano invece in 41.169 (+527).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi di oggi sono 735, per una somma totale di 61.427. Attualmente i casi attivi sono 13.812, di cui 171 ricoveri in reparto (-9); 13 in terapia intensiva; 13.628 in isolamento domiciliare (+22). I casi chiusi sono 47.615, di cui 47.094 guariti (+719); 521 deceduti (+3).

Nel Cosentino oggi si sono ammalati in 157, mentre da febbraio in 41.184. Attualmente i casi attivi sono 9.912, di cui 132 ricoveri in reparto (-3); 9 in terapia intensiva; 9.771 in isolamento domiciliare (+43). I casi chiusi sono 31.272, di cui 30.488 guariti (+115); 784 deceduti (+2).

Nel Catanzarese, dove oggi i positivi sono 294, il computo totale si attesta a quota: 21.221. Attualmente i casi attivi sono 6.148, di cui 81 ricoveri in reparto (+5); 11 in terapia intensiva; 6.056 in isolamento domiciliare (+192). I casi chiusi sono 15.073, di cui 14.882 guariti (+97); 191 deceduti.

Nel Crotonese oggi il bollettino registra 130 nuovi positivi su 14.449 casi totali. Attualmente i positivi sono 2.889, di cui 29 ricoveri in reparto (+1); 0 in terapia intensiva; 2.860 in isolamento domiciliare (+91). I casi chiusi sono 11.560, di cui 11.417 guariti (+35); 143 deceduti (+2).

Nel Vibonese i positivi di oggi sono 211, i casi totali: 18.132. Attualmente i positivi sono 8.653, di cui 15 ricoveri in reparto (-4); 0 in terapia intensiva; 8.638 in isolamento domiciliare (+181). I casi chiusi sono 9.479, di cui 9.346 guariti (+34); 133 deceduti.

Per quanto riguarda invece il setting fuori regione il computo totale è: 1.744. Al momento due pazienti sono ricoverati in reparto, uno in terapia intensiva. I guariti sono 1.515 (+3); i deceduti 10.