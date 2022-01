Catanzaro, rintracciata la donna dispersa da ieri: è in buone condizioni

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

È stata rintracciata Gabriella Lomoro, la donna che si è persa ieri nella frazione Cavorà di Gimigliano (LEGGI). La signora Gabriella è stata avvistata dall’elicottero VF Drago68 arrivato sul posto.

Poco dopo la 79enne è stata così recuperata dai vigili del fuoco: apparsa in discrete condizioni fisiche, ma evidentemente provata per l'accaduto, è stata quindi affidata al 118 per le cure del caso.

La malcapitata, mentre viaggiava a bordo della sua auto, una Volkswagen Polo grigia, ha perso l’orientamento finendo ieri sera in un uliveto e, in stato confusionale, non è più riuscita ad orientarsi.

A seguito dell’allarme lanciato dai familiari la Prefettura ha attivato il piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse. Alle attività hanno partecipato i volontari della stazione alpina Catanzaro del Soccorso alpino e speleologico ed i vigili del fuoco. Sul posto sono inoltre intervenuti i Carabinieri della Stazione di Catanzaro.

