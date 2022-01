Catanzaro, avvistata la donna dispersa. Sembra in buone condizioni

È stata avvistata Gabriella Lomoro, la donna che, dopo aver perso l’orientamento si è persa (LEGGI).

La donna che, che mentre viaggiava a bordo della sua auto, una Volkswagen Polo grigia, ha perso l’orientamento finendo in un uliveto e, in stato confusionale, non è più riuscita ad orientarsi.

La signora Gabriella è stata dunque avvistata dall'elicottero VF Drago68 arrivato sul posto. Al momento si vigili del fuoco stanno procedendo al recupero.

La donna sembrerebbe in buono stato di salute ma provata dalla disavventura.