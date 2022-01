Crotone, sit in di protesta davanti il castello Carlo V

Due ore di presidio per chiedere la riapertura del Castello di Carlo V. È successo questa mattina a Crotone dove, i quattro cittadini promotori del sit-in: Filippo Sestito, Linda Monte, Roberto Carta e Antonio Iritale si sono ritrovati davanti il portone sbarrato della castello con un gruppo di liberi cittadini.

Tutti uniti per sollecitare una soluzione sulla questione della chiusura della fortezza. Il gruppo ha infatti deciso di avviare una serie di manifestazioni (previste il sabato di ogni settimana dalle 10 alle 12).

Da tre anni circa, infatti, la struttura è chiusa, a causa della presunta presenza di fosforite. A seguito dell’ordinanza sindacale, con la quale il primo cittadino ha deciso di chiudere la fortezza, i comitati hanno chiesto risposte e soluzioni per rendere nuovamente fruibile il castello.

Non solo la riapertura del castello, ma anche la richiesta dell’avvio della bonifica per “ripulire” l’area e permettere dunque la sua riapertura. Tra le proposte avanzate c’è anche quella della riapertura di una parte dell’area non inquinata, in cui insistono la biblioteca comunale e il Museo civico. Per questo hanno annunciato che organizzeranno ogni sabato un sit in.