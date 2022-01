Mormanno, Pappaterra eletto nella direzione regionale del Pd

Entra nella direzione regionale del Partito democratico il vice sindaco di Mormanno Paolo Pappaterra.

“Parte da questo rinnovamento voluto dal segretario regionale Nicola Irto il miglioramento che tutti auspichiamo e che sosterremo con la nostra vicinanza. Siamo orgogliosi che Mormanno annoveri un così autentico e appassionato uomo delle istituzioni all'interno della nuova dirigenza del Partito democratico». Ha scritto il circolo del Partito Democratico della cittadina del Pollino.

Anche il sindaco, Giuseppe Regina, ha voluto esprimere il suo “compiacimento per questo risultato che inorgoglisce la nostra comunità Paolo ha dato prova di essere competente, attento, e portatore di una sana passione per le comunità e soprattutto per aree interne. Qualità politiche e umane che arricchiranno il lavoro del segretario Irto e il suo impegno nella direzione regionale del Pd. Ad entrambi il nostro augurio di buon lavoro insieme a tutti gli altri membri del partito”.

A caldo anche Pappaterra ha dichiarato di sentirsi “onorato” dell'incarico ricevuto. “Cercherò di portare avanti con alacre impegno questa mia nuova avventura. Ringrazio, profondamente, il neo segretario Irto che mi ha voluto al suo fianco. Per la nostra Calabria parte una rigenerazione bella, gentile e nuova. Le sfide straordinarie che ci attendono, su tutte la sanità e il Pnrr, saranno dirimenti per il nostro futuro. Nessuna promessa, tanto impegno e ascolto”.