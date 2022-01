Calcio in lutto. Morto Gianni Di Marzio, ex allenatore di Catanzaro e Cosenza

Gianni Di Marzio

Il mondo del calcio è in lutto per la morte di Gianni Di Marzio, allenatore storico che portò il Catanzaro in serie A. Di Marzio si è spento all’età di 82 anni e la triste notizia è stata annunciata sui social figlio Gianluca, noto giornalista.

Nato a Napoli nel 1940, Di Marzio aveva intrapreso da giovanissimo la carriera di calciatore poi interrotta dopo un grave infortunio. Ben presto però intraprese la carriera di allenatore e in Calabria in iniziò a brillare alla guida del Catanzaro nella stagione 74/75 quando perse lo spareggio per la promozione in Serie A e, senza mollare, arrivò a conquistarla la stagione seguente portando la sua squadra nella massima serie.

Negli anni 80’ intraprese un nuovo percorso con il Cosenza e nella stagione 1987/1988 portò la squadra alla storica promozione in Serie B, dopo ben 24 anni, e successivamente divenne anche Ds della società rossoblù.