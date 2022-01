Perde l’orientamento e finisce in un uliveto, anziana dispersa nel catanzarese

Brutta avventura per una donna catanzarese di 79 anni che mentre viaggiava a bordo della sua auto, una Volkswagen Polo grigia, ha perso l’orientamento finendo in un uliveto e, in stato confusionale, non è più riuscita ad orientarsi.

Per soccorrerla sono intervenute, dalle 21.30 di ieri sera, le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale, giunte dalla sede centrale e dal distaccamento volontario di Taverna.

I pompieri, in collaborazione con i carabinieri, sono riusciti per ora a rintracciare le celle telefoniche della zona approssimativa di localizzazione della dispersa, la frazione Cavorà nel comune di Gimigliano, iniziando immediatamente le ricerche che sono tuttora in corso.

Sul posto, a coordinare le operazioni, il mezzo di comando avanzato AF/UCL dei Vigilfuoco con personale abilitato TAS, topografia applicata al soccorso, ed il funzionario VD Sergio Consagra del comando di Catanzaro.

Dalle 5 di questa mattina, poi, un elicottero del reparto volo Sirio dell’esercito sta sorvolando la zona interessata. Attivato anche il nucleo regionale SAPR, il Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto dei Vigili del Fuoco.