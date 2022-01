Serie B. Como-Crotone. Modesto fa spallucce: decimati dal Covid e dal mercato pigro

Francesco Modesto

Mister Modesto parte per la trasferta di Como allargando le braccia, sperando che tutto possa andare bene, azzardando questa “ripartenza” sulle incertezze determinate dalla presenza dell’infezione da “covid”: tardivi rientri in sede, mercato ancora in ritardo, per ristabilire gli squilibri che hanno determinato la posizione critica in classifica della squadra.





di Giuseppe Romano

Nel corso della conferenza stampa, il tecnico rossoblù avverte che esiste un profondo allarme, emerso dalle motivazioni addotte a sostegno della criticità del momento.

Il piano “sicurezza” ancora non è stato portato a termine! Modesto lo rimarca affermando: “mi aspettavo una operazione di mercato più veloce, perché il tempo c’era”, e attende l’arrivo di “un altro difensore, un centrocampista, e in ‘avanti’ altri due pezzi”.

Un complessivo di quattro elementi, che non è poco. “Poi saremo al completo. Ad oggi devo fare affidamento ai giocatori che ho e si va avanti così. Spero che in questi ultimi giorni di marcato si riesca a sbloccare tutto”.

Intanto scatta la trasferta in Lombardia per la prima giornata di ritorno, contro il Como, 2-2 all’andata. Per questo incontro, che dovrebbe segnare la ripresa della corsa alla salvezza del Crotone, pesa la fragilità della situazione, concentrata sulle risorse disponibili: “solo con otto-nove giocatori siamo risusciti a lavorare. Le difficoltà ci sono: anche Laurens Serpe (difensore), che lavorava col Genoa, si è aggregato al gruppo con i postumi del covid. Theophilus Awua ha partecipato agli allenamenti con gruppetti da quattro”.

Gli imprevisti non erano stati messi in conto dal tecnico crotoniate, obbligato ad aggregare giocatori che non si sono allenati a pieno regime e nelle giuste condizioni fisiche per affrontare i novanta minuti di una gara importante.

Como-Crotone richiede una grande carica di energia e di serenità mentale, soprattutto per la formazione calabrese, in piena crisi esistenziale da due anni: retrocessione dalla serie A e il disastroso girone di andata, che ha registrato l’esonero di mister Modesto (richiamato), di mister Marino, e la messa fuori rosa di Benali e Molina, rispettivamente capitano e vice della squadra.

Il Crotone (11 punti e una partita da recuperare) riparte dall’ultima griglia, con Pordenone (8) e Vicenza (7, due gare da recuperare), precedute dal Cosenza (16) e Alessandria (17), entrambe in zona play-out con una gara da recuperare.

Il Como gode buona salute: 25 punti, e una media inglese (+1), che la tiene a distanza ragionevole da gravi pericoli, con la prospettiva di inserirsi in zona play-off.

Di questo ne è consapevole il tecnico crotoniate che esalta le qualità della formazione lombarda e del suo allenatore, Gattuso.

Nel Como è previsto l’esordio di Alex Blanco e la disponibilità di Bellemo che rientra dalla squalifica. Nel Crotone mancheranno Estevez e Mondonico. Debutteranno Awuai “felice di indossare la maglia rossoblu”, Serpe e Schnegg “qui per fare bene”.

Le credenziali del Crotone non sono basse e, in casa rossoblù, si spera “negli stimoli che possa determinare la partita”, considerati gli obiettivi di una e dell’altra squadra, con la “massima attenzione agli episodi”.

L’ARBITRO

Como-Crotone, prima giornata di ritorno, in programma sabato 22 gennaio alle ore 14, si gioca allo stadio Sinigaglia e sarà diretta dal signor Daniele Paterna della sezione di Teramo; Assistenti: Peretti e Carbone; IV uomo: Mucera; VAR: Banti; AVAR: Cipressa.

I CONVOCATI

Como: Allievi, Arrigoni, Bellemo, Bertoncini, Blanco, Bolchini, Bovolon, Cagnano, Cerri, Facchin, Gabrielloni, Gatto, Gliozzi, Nikolas, Iovine, Kabashi, La Gumina, Luvumbo, Peli, Scaglia, Solini, Varnier, Zanotti.

Crotone: 1 Festa, 2 Serpe, 3 Cuomo, 5 Visentin, 7 Vulic, 9 Mulattieri, 13 Contini, 16 Schnegg, 19 Canestrelli, 20 Rojas, 22 Saro, 23 Giannotti, 26 Tutyskinas, 28 Borello, 29 Sala, 30 Paz, 32 Mogos, 44 Schirò, 73 D’Aprile, 86 Awua, 99 Maric.

PROBABILI FORMAZIONI

Como (4-4-2): Gori; Bertoncini, Solini, Varnier, Cagnano; Iovine, Arrigoni, Bellemo, Chajia; La Gumina, Cerri. Allenatore: Giacomo Gattuso.

Crotone (4-3-2-1): Festa; Mogos, Canestrelli, Awua, Sala; Giannotti, Vulic, Zanellato; Roias, Mulattieri; Maric. Allenatore: Francesco Modesto.

DOVE VEDERLA

Inizio alle ore 14, diretta tv sulla piattaforma Sky Sport e quella in streaming di DAZN.