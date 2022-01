Silvia Vono lascia Italia Viva e aderisce a Forza Italia

Silvia Vono

Silvia Vono aderisce a Forza Italia. La senatrice calabrese non è nuova ai cambi di partito poiché, eletta in Parlamento col M5S nelle elezioni del 2018 nel collegio uninominale Catanzaro-Vibo Valentia, era passata annunciato a Italia Viva a settembre 2019.

La senatrice Vono ha giustificato la sua decisione dicendo: “una scelta maturata ormai da agosto scorso quando il partito ha gestito in maniera tragicomica le elezioni regionali nella mia Calabria. Un vero e proprio disastro che mi ha profondamente delusa e amareggiata anche perché nessun chiarimento interno vi è stato né prima né in seguito alle elezioni calabresi”.

“A livello parlamentare il dialogo lo definirei assente,- aggiunge la senatrice - fin dal mio ingresso nel partito ho cercato di accendere un faro sui territori e sulla cura degli stessi, ribadendo l’importanza di costruire una rete di rapporti importanti attraverso un’organizzazione seria e capace ma nulla, la macchina del partito, in Calabria come altrove, si è mossa solo per la promozione del libro del senatore Renzi e adesso per l’elezione del Presidente della Repubblica. Noi parlamentari – conclude - ora torniamo utili, come numerini, per il solito bluff di essere l’ago della bilancia a cui, francamente, non crede più nessuno”.