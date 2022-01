Avverte malore a fine turno: medico muore stroncato da un infarto

Un malore si è rivelato fatale per il responsabile dell’Usca Corigliano-Rossano e dell’hub vaccinale, Rocco Cataldo Romeo.

Il professionista, 65enne, era entrato in auto per dirigersi a casa dopo un’altra intensa giornata di lavoro quando si sarebbe sentito male. Secondo quanto si apprende, sarebbe stato immediatamente soccorso da alcuni presenti ma, purtroppo, non c’è stato nulla da fare ed è deceduto.

Rocco Cataldo Romeo aveva assunto l’incarico di responsabile hub nel maggio scorso, su indicazione dei vertici dell’Asp di Cosenza. Lascia moglie e due figli.