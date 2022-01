Fc Lamezia Terme: dal Catanzaro arriva Emanuele Schimmenti

Emanuele Schimmenti

Il Lamezia Terme ha acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emanuele Schimmenti, fino al 30 giugno 2022.

Di proprietà del Catanzaro, Schimmenti (2002) è un esterno destro d’attacco, rapido e sgusciante, che ha disputato la prima parte della stagione attuale nelle fila della Lucchese, in Serie C gir. B. Il giovane atleta vestirà la maglia numero 14 in gialloblu.

“Sono veramente contento di venire a Lamezia Terme. Il club ha tanta ambizione e voglio contribuire anch’io al raggiungimento degli obiettivi”. Ha dichiarato Schimmenti.