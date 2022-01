Civita. Proclamato lutto cittadino per i funerali Francescomattia Pantuso

È lutto cittadino a Civita, nel cosentino, per la tragica morte di Francescomattia Pantuso, il 30enne nativo di Civita e residente a Cosenza, vittima dell’incidente stradale verificatosi lo scorso 17 gennaio nel capoluogo bruzio. (QUI)

Il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, in vista dei funerali che si svolgeranno domani, sabato 22 gennaio, alle 15, presso la chiesa Santa Maria Assunta a Civita, ha emesso una propria ordinanza con la quale, in segno di cordoglio per la prematura scomparsa di Francescomattia e unendosi, in tal modo, al dolore dei familiari, ha proclamato il lutto cittadino, ha disposto l’esposizione delle bandiere a mezz’asta e ha invitato i gestori delle attività commerciali a sospendere le rispettive attività dalle ore 14 e fino alla conclusione della celebrazione dei funerali.