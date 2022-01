Famiglia. A Corigliano-Rossano aperti i termini per usufruire delle misure di solidarietà

Sono stati aperti i termini per la presentazione delle domande per richiedere i benefici presenti nel decreto-legge “Misure Urgenti di Solidarietà alimentare e di Sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche” (MUSS).

L'intervento prevede tre distinti tipi di misure: Buoni Spesa, sostegno al pagamento del canone di locazione, sostegno al pagamento delle utenze domestiche.

Nello specifico – si legge in una nota del Comune - il buono spesa, una tantum, sarà erogato alla famiglia dall’Amministrazione comunale tramite emissioni di buoni spesa nominativi virtuali. Il buono è valido per il solo acquisto di generi alimentari e di beni di prima necessità (prodotti alimentari, bevande analcoliche, prodotti per l’infanzia, prodotti alimentari e per l’igiene degli animali, prodotti per la pulizia della casa e l’igiene personale). Sono tassativamente esclusi dall’utilizzo cosmetici, tabacchi, alcolici, giochi in denaro (scommesse, gratta e vinci, lotto, ecc.) e ricariche telefoniche. È spendibile negli esercizi commerciali convenzionati con il Comune. Gli esercizi commerciali sono quelli che hanno la disponibilità di tutti i generi alimentari e di beni di prima necessità regolarmente presenti sulla piattaforma “SiVoucher”.

Sostegno al pagamento del canone di locazione, si tratta di un sussidio economico, una tantum e a parziale rimborso dei costi relativi ai canoni di locazione del periodo gennaio-dicembre 2021 riferite alla propria abitazione di residenza nel territorio comunale. Il sussidio è rivolto a nuclei familiari che non hanno beneficiato di altro contributo a sostegno del canone di locazione nel corso del 2021.

Sostegno al pagamento delle utenze domestiche, si tratta di un sussidio economico una tantum e a parziale rimborso dei costi relativi alle utenze domestiche del periodo gennaio-dicembre 2021 riferite alla propria abitazione di residenza nel territorio comunale.

Le tre misure sono cumulabili, ricorrendone le condizioni per l’accesso, e pertanto i cittadini potranno presentare distinte domande di beneficio per tutte e tre le misure su elencate.

Si potrà accedere alla richiesta delle misure tramite il proprio SPID, dove dalle 9 del 31 gennaio 2022 e fino alle 13 del 28 febbraio 2022 quando sarà possibile compilare il modulo collegandosi al link: https://voucher.sicare.it/sicare/buonispesaspid_login.php.



Nella pagina che comparirà occorrerà selezionare il Comune di CORIGLIANO-ROSSANO e compilare scrupolosamente tutti i campi indicati. Non sarà possibile presentare la domanda in forma cartacea.

«Si tratta di fondamentali misure di ristoro per tante famiglie in difficoltà a causa dalla pandemia – afferma l’assessore alle Politiche Sociali, Alessia Alboresi – un aiuto concreto. Buoni alimentari, un sostegno per pagare le bollette e l’affitto di casa sono condizioni minime da offrire a chi, in questo momento, non è in grado di affrontare da solo la spesa».