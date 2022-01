Covid. In Calabria pesano altri 9 morti mentre calano i contagi (+2.212)

Altri 9 morti da o per il Coronavirus vengono registrati in Calabria nelle ultime 24 ore. Così - con 4 nuove vittime a Cosenza, 3 a Reggio Calabria e 2 a Crotone - il triste conteggio arriva 1.775 decessi registrati da febbraio 2020.

Al contempo – secondo quanto riportato dal bollettino della Regione – oggi nella nostra regione si registra un calo dei nuovi positivi che sono 2.212 (ieri erano 2.785) e sono stati scoperti a fronte di 13.085 tamponi eseguiti.

La provincia che registra più casi è sempre quella di Reggio Calabria, con i suoi 1.354 positivi, seguono Catanzaro (+326), Vibo Valentia (+271) Cosenza (+174), e infine Crotone (+84). Dal setting fuori regione sono stato inseriti invece 3 nuovi casi. Così da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 156.630.

Su tutto il territorio regionale gli attuali positivi sono 41.116 (+1.089) mentre coloro che sono usciti dall’incubo del Covid-19 sono in tutto 113.739, solo oggi 1.114 guariti.

Rimane più o meno simile ai giorni scorsi la situazione negli ospedali della regione. Nei reparti covid si trovano al momento 440 persone. Oggi si registrano 8 ricoveri nel Catanzarese, due dimissioni nel Crotonese e un nel Vibonese. In terapia intensiva sono invece ricoverati 34 pazienti con un aumento di 1 posto letto nel cosentino e 2 dimissioni nel Reggino. In isolamento domiciliare si trovano invece 40.642 persone (+1.085).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino i positivi al covid salgono a 60.692 (+1354), mentre i casi attivi sono 13.799. Di questi: 13.606 in isolamento, 180 in reparto e 13 in rianimazione. Complessivamente, sono 46.375 i guariti e 518 i morti (+3).

Nel Cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 41.027 (+174), mentre i casi attivi sono 9.872. Di questi, 9.728 sono in isolamento, 135 in reparto e 9 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 30.373 guariti, 782 deceduti (+4). L'Asp di Cosenza comunica che “nel setting fuori regione si registrano 3 nuovi casi a domicilio”.

Nel Catanzarese i contagi accertati finora sono 20.927 (+326), mentre i casi attivi sono 5.951. Di questi, 5.864 in isolamento, 76 in reparto e 11 in rianimazione. Complessivamente, sono 14.785 guariti, 191 deceduti.

Nel Vibonese i casi covid sono ad oggi 17.921 (+271) mentre gli attivi sono 8.476. Di questi: 8.457 si trovano in isolamento, 19 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 9.312 guariti, 133 deceduti.

Nel Crotonese i salgono a 14.319 (+84) casi riscontrati e gli attivi sono 2.796, di cui 2.768 in isolamento domiciliare e 28 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 11.382 i guariti e 141 i deceduti (+2).

Per quanto riguarda il setting fuori regione attualmente i casi totali sono 1.744, mentre quelli di oggi sono 3. Al momento sono 2 i pazienti ricoverati in reparto; 1 in terapia intensiva; 219 in isolamento domiciliare (+2). I guariti sono 1.512, i deceduti 10.