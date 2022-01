Serie B. Monza-Reggina: Toscano indica la strada per il girone di ritorno

Prima giornata del girone di ritorno in trasferta per la squadra allenata da Domenico Toscano, dopo la sconfitta contro il Brescia gli amaranto saranno di scena a Monza contro la formazione di Stroppa, reduce dal pareggio interno contro il Perugia.

di G.S.M.





La Reggina ha chiuso il girone di andata al 14mo posto, con un bottino di 23 punti, ma nelle ultime 7 partite ne ha raccolto solamente uno. A farne le spese è stato Alfredo Aglietti, sostituito dopo la sconfitta contro l'Alessandria da Toscano. In casa amaranto, assente Bianchi per squalifica, va verso il forfait anche Stavropoulos, mentre rientra Cionek dalla squalifica, con Loiacono e Regini in lizza per un posto in difesa. Dovrebbero recuperare anche Lakicevic e Rivas, con l'honduregno probabile titolare. Dubbio in porta tra Micai, che ha giocato contro il Brescia, e Turati che ha comunque dimostrato di essere affidabile. A centrocampo, Hetemaj dovrebbe tornare dal 1'.

Tra i brianzoli, Donati non sarà della partita, insieme a lui mancheranno Brescianini, Pirola e Scozzarella, mentre ritornano D'Alessandro e Mazzitelli, che hanno scontato un turno di squalifica. Non sarà ancora disponibile il neo acquisto Mancuso, per cui in attacco dovrebbero giocare Ciurria e Mota. In difesa, Bettella dovrebbe partire titolare accanto a Caldirola e Marrone, a centrocampo Barberis, Valoti e Molina, con quest'ultimo in ballottaggio con Mazzitelli.

In conferenza stampa, l'allenatore amaranto Domenico Toscano si dimostra fiducioso per l'impegno di domani, sottolineando il fatto che la squadra sta superando l'emergenza Covid: "Dobbiamo ripartire dalla prestazione di Como, la gara contro il Brescia non conta. I ragazzi hanno lavorato nella maniera giusta in settimana, dobbiamo andare forte, serve una partita importante, soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento e dell'approccio. C'è stata continuità negli allenamenti, non si può forzare molto perché vengono da un periodo di convalescenza. I ragazzi stanno cercando di trovare la compattezza e l'equilibrio, di giocare da squadra. Ci stanno mettendo attenzione, ma chiaramente dipende tutto dal campo".

A proposito dell'avversario di domani: "Sarà una partita insidiosa, il Monza ha un organico importante. Dobbiamo fare una partita di grande attenzione, solo se siamo compatti possiamo esprimere le nostre qualità".

Toscano ha anche parlato della situazione della squadra e degli indisponibili: "Stavropoulos non si è allenato, ha avuto un risentimento muscolare. Cionek ha avuto un problema fisico e vediamo se sarà pronto per scendere in campo da subito, oppure a gara in corso. Menez è infortunato al polpaccio. Faty è in uscita, si sta allenando con noi. Si è parlato troppo di altre cose, dobbiamo pensare solo al campo. Hetemaj giocherà dall'inizio. Galabinov e Montalto sono attaccanti con caratteristiche diverse. Sceglierò i 16 migliori per affrontare questa partita".

Sono 12 i precedenti ufficiali in serie B tra Monza e Reggina al Brianteo (adesso U-Power Stadium), con un bilancio di 2 vittorie amaranto, 4 biancoazzurre e 6 pareggi. L'ultima sfida risale al 28 novembre 2020, con la vittoria del Monza per 1-0.

[Manca ancora la lista dei convocati, non è ancora stata diramata, appena disponibile invio un aggiornamento]

Arbitro dell'incontro Giacomo Camplone della sezione di Pescara, coadiuvato da Gillatini e Colarossi, quarto ufficiale Gauzolino. Alla VAR Nasca e Di Gioia. Tre precedenti di Santoro con la Reggina, l'ultimo il 12 dicembre 2021, Reggina-Alessandria 0-4.

La partita verrà trasmessa in diretta TV sui canali Sky Calcio e in diretta streaming su Sky Go, DAZN, NowTv e Helbiz Media. Calcio d'inizio alle ore 14.