Crotone, in auto con tre chili di eroina: arrestato

Ancora ingenti quantitativi di eroina scoperti a Crotone, dove la polizia ha arrestato un cittadino italiano sorpreso con tre chili di sostanza stupefacente nascosti nella portiera della sua auto.

La Sala Operativa era stata allertata da un cittadino, che ha segnalato un tentativo di truffa a danno del padre. Questo è riuscito a dare informazioni sul malvivente, che si sarebbe allontanato a bordo di un'auto bianca: descrizione che ha fatto scattare un controllo serrato lungo le vie di tutta la città.

Nel corso di tale controllo, gli agenti hanno fermato un soggetto che si è subito mostrato insofferente e nervoso. Elementi che hanno fatto propendere ad un controllo approfondito, che ha permesso di scoprire la sostanza.

Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato trasferito per direttissima in carcere, dove si trova in arresto in attesa di giudizio.