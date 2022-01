Isola Capo Rizzuto, conferenza su progetti per contrastare erosione costiera

Tre distinti progetti per contrastare l'erosione costiera sono stati approvati definitivamente dal Comune di Isola Capo Rizzuto, che nei giorni scorsi ha concluso la conferenza dei servizi in merito. Lo rende noto lo stesso ente, specificando un investimento di oltre 3 milioni di euro.

Nello specifico si tratta di tre interventi mirati a salvaguardare la costa e metterla in sicurezza, in considerazione di uno stato di avanzamento sempre più insistente del mare verso la terra ferma, con conseguenti e ripetute frane. I lavori riguarderanno i versanti Torre Vecchia e Porticciolo di Capo Rizzuto, e la Bellavista di Le Castella.

I progetti, approvati in via definitiva, devono ora essere affidati per l'avvio dei lavori, e partiranno tutti in contemporanea. L'intervento è garantito interamente da fondi comunali, in attesa di successivi interventi programmati con la Regione Calabria.

A seguito della messa in sicurezza, partirà anche un più ampio lavoro di rigenerazione urbana del lungomare, per il quale il Ministero ha già stanziato 610 mila euro.