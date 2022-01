Vibo. Risse in pieno centro cittadino: denunciati in dieci, quasi tutti minorenni

A distanza di poco meno di due mesi, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Vibo Valentia hanno individuato e denunciato a piede libero dieci giovanissimi, di cui nove minorenni, coinvolti in due distinte risse avvenute lo scorso 25 novembre.

Il primo episodio avvenne in Piazza Municipio, dove alcune ragazze, per futili motivi, hanno iniziato a spintonarsi, schiaffeggiarsi e colpirsi dopo una discussione.

Nella colluttazione è intervenuto anche un ragazzo, l'unico maggiorenne, che avrebbe tirato una ragazza dai capelli gettandola a terra. In questa occasione, per una delle giovani aggredite è stato necessario il trasferimento in ospedale.

Nella stessa giornata si è poi verificato un altro episodio, questa volta lungo Via Popilia, dove un gruppetto di ragazzi - tutti minorenni - ha aggredito un coetaneo dopo averlo preso in giro. Nell'aggressione è rimasto ferito anche un altro ragazzino, intervenuto a difesa della vittima e preso a calci e pugni.

Le attività investigative portate avanti dalla Procura della Repubblica per i Minorenni di Catanzaro ha potuto contare sulla collaborazione delle istituzioni, ma anche delle scuole e delle famiglie.

Tutti i soggetti coinvolti sono stati così individuati e deferiti, con l'intento di svolgere un lavoro di recupero educativo e di sensibilizzazione sui comportamenti tenuti.