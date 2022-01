Vaccarizzo, torna il Servizio Civile: approvati due progetti

Il valore della prevenzione e dell'informazione, ed il valore dei borghi calabresi. Questi i nomi dei due progetti di Servizio Civile Nazionale che prenderanno il via a Vaccarizzo Albanese, così come annunciato dal primo cittadino Antonio Pomillo.

"Promuovere la cultura della prevenzione e sensibilizzare la cittadinanza, in particolare giovani e famiglie, ad adottare stili di vita e comportamenti responsabili per proteggere la propria salute e al contempo potenziare i canali informativi" afferma il sindaco. Ma anche "individuare tutte le aree a rischio di abbandono e degrado urbano per implementare azioni mirate di riqualificazione urbana e rigenerazione del territorio che favoriscano l’inclusione sociale e consentano ai cittadini di organizzarsi e riunirsi in attività di cittadinanza attiva a sostegno del territorio, di concerto con le istituzioni locali".