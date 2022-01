Aggredisce i familiari e scaglia il cane contro i Carabinieri: paura a Filadelfia

Attimi di paura nella giornata di ieri a Filadelfia, dove un trentanovenne del posto ha minacciato ed aggredito i propri familiari, per poi barricarsi in casa. Un vero e proprio raptus di violenza, che non ha risparmiato i militari intervenuti per tentare di calmare gli animi.

Nello specifico, secondo quanto ricostruito, l'uomo avrebbe picchiato la propria madre e poi minacciato la sorella, motivo per il quale sono stati allertati i Carabinieri. Decisione che non deve essere piaciuta al soggetto, che alla vista dei militari li ha minacciati con un coltello da cucina, scagliandogli poi contro un pitbull.

Una situazione potenzialmente pericolosa, che ha richiesto l'intervento di un ex agente dell'eco-zoofila per calmare il cane ed evitare ogni aggressione. Solo dopo diverse ore i militari sono riusciti ad entrare nell'abitazione e bloccare l'uomo.