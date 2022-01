Rende, identificati e denunciati gli autori di due furti

Avrebbero compiuto due furti in due giorni, prendendo di mira due distinti supermercati, ed in entrambi i casi le loro azioni sarebbero state immortalate dalle telecamere di videosorveglianza. Fattore che ha aiutato l'attività investigativa dei Carabinieri della Compagnia di Rende, che quest'oggi è riuscita ad identificare i presunti autori dei furti.



Ad incastrarli, il loro modus operandi: in entrambi i casi avrebbero forzato una porta posteriore dei supermercati presi di mira, introducendosi al loro interno nottetempo. Una volta dentro, sicuri di essere da soli, non solo avrebbero svuotato il denaro contenuto delle casse, ma avrebbero anche rubato diversi elettrodomestici (forni, televisori ecc.) per un valore di circa 5 mila euro.

A seguito di una rapida indagine, i militari hanno identificato i malviventi: si tratterebbe di due uomini, un quarantaduenne ed un trentaquattrenne, e di una donna, trentaduenne, tutti dell'hinterland cosentino e con precedenti specifici in materia. Al termine delle formalità di rito, sono stati denunciati a piede libero.