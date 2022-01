Presidi sanitari del reggino, visita a sorpresa di Occhiuto

“Questa mattina sono andato in provincia di Reggio Calabria a visitare alcuni presidi ospedalieri, per rendermi conto personalmente dello stato in cui versano. Sono stato all’ospedale di Locri, all’ospedale di Gioia Tauro, e presso la casa della salute di Scilla". Lo rende noto il governatore Roberto Occhiuto, che ha effettuato le sue visite a sorpresa assieme al sub-commissario Esposito, al commissario dell'Asp di Reggio Calabria Scaffidi ed al direttore sanitario Minniti.

"Mi occupo della sanità della nostra Regione soltanto da poco più di due mesi: c’è ancora tanto lavoro da fare. Ne sono consapevole, ed è la mia priorità assoluta" ricorda Occhiuto. "Stiamo già disponendo il potenziamento degli organici attraverso concorsi a tempo indeterminato: lo faremo anche per i presidi ospedalieri e sanitari della provincia di Reggio Calabria. Terremo conto delle esigenze di tutti i territori nel programmare gli investimenti che grazie alle risorse del Pnrr faremo in case della salute, in case della comunità, e in ospedali di comunità".

"Abbiamo cominciato da qualche settimana, ma stiamo lavorando senza sosta per produrre i primi risultati. Alcuni ospedali sono stati già aperti, alcuni concorsi per le assunzioni sono stati già banditi. Ho dato, inoltre, disposizione ai commissari delle Asp di utilizzare prioritariamente le graduatorie già aperte per accelerare i tempi di assunzione dei medici, degli infermieri, e degli operatori socio-sanitari" conclude. "Dobbiamo agire in fretta e fare tutto ciò che è necessario per offrire servizi adeguati ai calabresi”.