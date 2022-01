Caro energia, Smurra (Fna): “Superare annus horribilis”

"Se la sfida dei prossimi mesi è quella di uscire dall’annus horribilis della pandemia, raccogliendo e mettendo a frutto tutte le opportunità, tra tutte quella rappresentata dal Pnrr, poter contare su energie e professionalità che conoscono da vicino, perché lo vivono, questo territorio, è un punto a vantaggio di tutte le emergenze da risolvere". È quanto afferma in un comunicato Mario Smurra, vicesegretario nazionale della Federazione Nazionale Agricoltori.

"Dalla lotta allo spopolamento alla promozione del ritorno manageriale alla terra. Sono, questi, obiettivi che devono e possono trovare risposta nell’individuazione di strategie che sappiano puntare sulle risorse agroalimentari di cui questo angolo di Calabria è ricca" prosegue Smurra. "Avere un rappresentate anche nell’ambito sindacale può significare molto per questa area che – siamo certi – continuerà ad avere in Sapia un valido interlocutore per i vari progetti di crescita e sviluppo".

"L’auspicio è che quanti sono chiamati a ricoprire ruoli istituzionali, insieme ai rappresentati provinciali e regionali, ognuno per le proprie competenze, possano fare squadra e dare un contributo per garantire ai cittadini diritti e servizi; primo tra tutti, quello alla sanità" conclude.