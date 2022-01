Covid, con più tamponi aumentano i casi (+2.785): nuovo record di decessi

Nelle ultime 24 ore in Calabria sono morte 14 persone a causa del coronavirus. Uno dei dati più alti e peggiori di sempre, che aggrava un bollettino altrimenti in linea con gli ultimi giorni. Aumentano i casi riscontrati, con 2.785 nuovi positivi, mentre diminuiscono leggermente i ricoveri (-4).

Si conferma più colpita la provincia di Reggio Calabria (+1.667), nettamente distaccata da Catanzaro (+325), Vibo Valentia (+322), Cosenza (+281) e Crotone (+188), mentre i restanti casi appartengono ad altra Regione o Stato (+2). Processati complessivamente 1 milione e 903.850 tamponi (+15.230) con un tasso di positività stabile al 18,29%

I DATI PER PROVINCIA

Nel reggino i positivi al covid salgono a 59.338 (+1.667), mentre i casi attivi sono 13.071. Di questi: 12.876 in isolamento, 180 in reparto e 15 in rianimazione. Complessivamente, sono 45.752 i guariti e 515 i decessi.

Nel catanzarese i contagi accertati finora sono 20.601 (+325), mentre i casi attivi sono 5.761. Di questi, 5.682 in isolamento, 68 in reparto e 11 in rianimazione. Complessivamente, sono 14.649 i guariti e 191 decessi.

Nel vibonese i casi covid salgono a 17.650 (+322) mentre gli attivi sono 8.260. Di questi: 8.240 si trovano in isolamento, 20 in reparto e nessuno in terapia intensiva. Sono 9.257 i guariti e 133 i deceduti.

Nel cosentino i positivi riscontrati raggiungono quota 40.853 (+281), mentre i casi attivi sono 9.951. Di questi, 9.808 sono in isolamento, 135 in reparto ed 8 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 30.124 guariti e 778 deceduti.

Nel crotonese infine i casi riscontrati salgono a 14.235 (+188) mentre gli attivi sono 2.765, di cui 2.735 in isolamento domiciliare e 30 in ospedale, nessuno in terapia intensiva. Complessivamente, sono 11.331 i guariti e 139 i deceduti.