Crotone, conclusi i lavori alla scuola di Fondo Gesù

"Si sono conclusi i lavori di eliminazione della copertura in amianto della scuola per l’infanzia di via Achille Grandi nel quartiere Gesù". Lo annuncia l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Crotone, Ugo Carvelli, specificando come sia stata anche ritirata l'ordinanza di chiusura del plesso.



"Si è trattato di un lavoro particolarmente delicato di bonifica dell’edificio nell'ambito della programmazione di messa in sicurezza degli edifici scolastici cittadini" ricorda l'asessore. "Tra l’altro si è intervenuto anche con il rifacimento dell'impianto idrico e la tinteggiatura di aule e la sistemazione degli spazi esterni".