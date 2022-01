San Giovanni di Gerace, in un fusto metallico armi e droga: indagini in corso

Complessivamente sono 7,8 chili di marijuana quelli sequestrati questa mattina dai Carabinieri di Gioiosa Ionica, nel corso di un controllo del territorio svolto assieme allo Squadrone Eliportato Cacciatori "Calabria" nel comune di San Giovanni di Gerace, nel reggino. Oltre alla droga, è stato rinvenuto anche un fucile con matricola abrasa.

Nel dettaglio, l'attività di controllo ha riguardato una serie di abitazioni abbandonate e non custodite lungo Via Dalmazia. Inizialmente i militari avevano individuato un fusto metallico contenente diversi involucri in plastica sotto vuoto, di vario peso: confezioni che nascondevano della marijuana già essiccata.

Esteso il controllo, lungo la via è stato rinvenuto un sacco pieno di marijuana, ed una pianta di canapa indiana essiccata e ancora da pulire. Oltre alle droga è stata rinvenuta anche una doppietta con matricola abrasa, priva delle parti in legno.

Il tutto è stato sequestrato a carico di ignoti e messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che ha avviato le dovute indagini.