Rispetto delle norme anti-contagio, controlli serrati a Taurianova

È stato un controllo a tutto campo quello messo in atto dai Carabinieri della Compagnia di Taurianova, che nei giorni scorsi hanno passato al setaccio il territorio per verificare il rispetto delle norme anti-contagio, in particolare in merito alle nuove disposizioni sull'utilizzo del green pass.

Proprio a Taurianova i militari hanno scoperto un soggetto risultato positivo al Covid-19 mentre passeggiava tranquillamente per strada. Dopo un veloce controllo, è scattata una denuncia a piede libero per mancata osservanza della quarantenza.

A Cittanova invece sono stati sanzionati il gestore di un ristorante ed un avventore, in quanto entrambi sprovvisti di green pass. I militari hanno inoltre tratto in arresto due soggetti nel medesimo centro: trattasi di un pregiudicato già agli arresti domiciliari a seguito di una condanna per rapina, e di altro soggetto trovato in possesso di 13,46 grammi di marijuana confezionata e pronta alla vendita.

A Polistena, infine, i controlli sulla movida hanno portato all'identificazione di oltre 300 persone: complessivamente solo 11 soggetti sono stati sanzionati in quanto sprovvisti di mascherina.

L'attività ha portato al controllo di 60 esercizi commerciali e di 170 controlli mirati alla verifica dei green pass. Elevante anche 20 sanzioni per violazione del codice della strada, assieme a circa 10 mila euro di multe, e denunciate 3 persone scoperte alla guida in stato di ebrezza.